Repubblica – Serie A, chi li ha visti? Ecco chi ha tradito le attese. All’Inter…

L'Inter in questa graduatoria si tiene piuttosto ai margini. La campagna acquisti estiva ha dato ottime indicazioni finora. Da tutti in generale, un po' meno da due elementi per i quali comunque non c'è grossa preoccupazione: "All’Inter i giocatori meno impiegati, fra quelli arrivati in estate, sono l’ex capitano dell’Ajax Davy Klaassen, preso a parametro zero con 1,5 milioni di stipendio netto e impiegato per 73 minuti in tutto, e il giovane centrale tedesco Yann Bisseck, acquistato per 7 milioni dall’Aarhus. Ha giocato 8 minuti, un po’ poco per pensare insidiare Pavard e la sua riserva Darmian".