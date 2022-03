Repubblica – Serie A senza liquidità: 3 club a rischio esclusione. Marotta…

Le ultime novità in vista del consiglio della Federcalcio in programma oggi: l'oggetto della discussione sarà l'indice di liquidità

L'indice di liquidità fa tremare i club di Serie A. Se ne parlerà nel consiglio della Federcalcio in programma oggi. Come spiega il quotidiano Repubblica, fino a oggi serviva solo a limitare il mercato agli spendaccioni, da oggi invece solo chi rientrerà nelle sue maglie potrà iscriversi al campionato di Serie A.

Ma per la Serie A cambierà certamente tutto dal 2024, quando criteri simili o ancor più severi saranno adottati dalla UEFA: "Anche l’indice di liquidità sarà di anno in anno più stringente, fino ad avvicinarsi al parametro di 1: non si potrà spendere più di quanto si guadagna. In Germania è così da anni".