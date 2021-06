Turchia-Italia, Barella promosso. Repubblica: “È un’isola: ara il campo per gli artisti”

La pagella del quotidiano Repubblica a Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, dopo la sfida tra l'Italia e la Turchia

Per il quotidiano La Repubblica, il centrocampista dell'Inter fornisce una prestazione da 6,5: "Nell'Italia dei ragazzi del Sud, nella squadra dei piedi di seta, Barella è un'isola. Il truck che ara il campo per renderlo fluido agli artisti. Non demolisce turchi come aveva fatto coi cechi, ma basta eccome".