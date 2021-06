Il Sole 24 Ore – Dazn-Serie A, tavolo tecnico dell’Agcom sulla tenuta della rete

Il canale streaming trasmetterà tutte le gare del campionato a partire dal 22 agosto: i timori degli operatori delle telecomunicazioni

La Serie A aggiudicata a Dazn finisce sotto la lente di ingrandimento dell'Agcom. Lo scrive il Sole 24 Ore che rivela anche come una serie di operatori alternativi (come ad esempio Iliad) abbiano partecipato ad un tavolo tecnico gestito dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica.

Dall'incontro non è filtrato molto ma è stata un'occasione di ascolto da parte dell'Authority ai quali gli operatori di Telecomunicazioni hanno spiegato le proprie preoccupazioni per la partenza della Serie A. Comincerà il 22 agosto e sarà Dazn, come noto, a trasmettere tutte le gare del massimo campionato italiano in collaborazione con l'operatore telefonico Tim.