Doppia utenza, retromarcia DAZN. Salvini: “Ora rassicurazioni sul servizio”

Il segretario della Lega ha commentato la notizia del ripensamento dei vertici del canale streaming

«Dopo la convocazione del ministro della Lega Giorgetti, Dazn fa retromarcia e la doppia utenza resterà in vigore fino a fine stagione? Bene! Spero che la società possa fornire rassicurazioni anche sulla qualità del servizio». Anche Matteo Salvini, leader della Lega, ha commentato la notizia arrivata in un comunicato del canale satellitare su un ripensamento rispetto all'annullamento della possibilità di vedere in contemporanea, su due dispositivi, lo stesso evento sportivo.