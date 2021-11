Retroscena Conte: nelle scorse settimane contatti con un altro club

Da ieri l'ex allenatore dell'Inter è ufficialmente il nuovo manager del Tottenham. Ma un altro club ci ha pensato di recente

Da ieri Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham. Dopo l’addio all’Inter della scorsa estate, il tecnico italiano ha scelto gli Spurs. Come svelato da grandhotelcalciomercato.com, sito di Gianluca Di Marzio, un altro club aveva pensato a lui di recente: “E il Manchester United? Un contatto c'era stato. Ma non per l'immediato. Sarebbe stato un discorso per la prossima estate, visto che la panchina di Solskjaer, per quanto traballante, non era così in bilico. Niente Manchester, London calling. Di nuovo. E ora si comincia”, si legge.