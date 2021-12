Retroscena Inter: “Se Conte fosse rimasto, questo giocatore non avrebbe avuto chance”

Un retroscena di mercato svelato oggi dal Corriere dello Sport: c'è tanto di Inzaghi dietro la crescita di questo giocatore

C’è tanto di Simone Inzaghi dietro la crescita di un importante giocatore di questa Inter. Stiamo parlando di Federico Dimarco, fresco di rinnovo con i nerazzurri. Oggi il Corriere dello Sport svela un interessante retroscena sul classe 1997: “Se Conte fosse rimasto sulla panchina interista, probabilmente, l'ex Hellas non avrebbe avuto una chance alla Pinetina. Con il tecnico di Piacenza, invece, ha potuto giocarsi le sue carte e, fin dal pre campionato, lo ha fatto alla grande. Il rinnovo di Dimarco, che ieri mattina si è presentato in sede insieme alla sua famiglia per le foto di rito, si inserisce in una strategia di prolungamenti fatti sottoscrivere agli elementi chiave e più futuribili”, si legge.