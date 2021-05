TS – Quel no di Dybala ha cambiato la Serie A: Juve, rimpianto Lukaku. Paratici…

Il retroscena di mercato con lo scambio saltato tra Juventus e Manchester United tra Dybala e Lukaku per il no dell'argentino

Una storia di 'sliding doors'. Un momento chiave, che ha cambiato la storia di Inter , Juventus e Serie A . "Era il 4 agosto del 2019 e da Manchester rimbalzava una delle più brutte notizie ricevute da Fabio Paratici nel suo decennio juventino: Paulo Dybala non aveva trovato un accordo con lo United e rifiutava il trasferimento. E così saltava, a un passo dalla conclusione, lo scambio con Romelu Lukaku, che aveva già trovato l’accordo con la Juventus. Qualche giorno dopo, Beppe Marotta ingaggiava il poderoso centravanti belga (pagandolo 80 milioni tutto compreso) e lo tesserava per l’Inter".

Nelle due stagioni successive, il rendimento dei due è diverso, con il belga che ha fatto nettamente meglio dell'attaccante della Juventus: "62 gol contro 22, 40 gol di differenza e la capacità di trascinare la squadra che l’argentino non ha avuto neanche nella seconda parte della scorsa stagione (quella dopo lo stop per Covid), quando Dybala aveva segnato gol pesantissimi per lo scudetto, apparendo per poi riscomparire nel gorgo degli infortuni e delle ricadute e di problematici recuperi di forma".