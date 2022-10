Retroscena Lobotka: Spalletti lo voleva già all’Inter, ma le scelte furono altre

Tra i segreti del Napoli che viaggia a vele spiegate in Italia e in Europa c'è Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco, grazie a Luciano Spalletti, è diventato un elemento imprescindibile per la squadra partenopea. Il suo presente, tuttavia, avrebbe potuto essere a tinte diverse: come ricorda Sky Sport, il tecnico di Certaldo lo avrebbe voluto a disposizione già ai tempi dell'Inter. Ci fa un tentativo, poi vennero fatte altre scelte, e i due si sono ritrovati ora all'ombra del Vesuvio.