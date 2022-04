Mourinho-Inter, Libero: “José voleva tornare in estate. E leggenda narra che…”

L'edizione odierna di Libero riporta un retroscena su José Mourinho e l'Inter: il portoghese sarebbe voluto tornare

"Per guadagnarsi il ventesimo scudetto della sua storia, l’Inter dovrà essere spietata come lo è stata un anno fa. Di questi tempi era già vivo il sospetto che Antonio Conte salutasse la società dopo la conquista del titolo e uno dei candidati più nobili alla successione era José Mourinho, da pochi giorni esonerato dal Tottenham. Leggenda narra che il vate di Setubal, preoccupato del declino intrapreso dalla sua carriera, desiderasse tornare dove era stato compreso, sostenuto e amato, e dove il tecnico in panchina lanciava segnali di addio: a Milano, all'Inter. La quale, però, prese tempo perché confidava di convincere Conte e perché si possono riscaldare le minestre, non un piatto d’alta cucina". Dopo il due di picche nerazzurro, Mourinho ha trovato l'accordo con la Roma e il resto è realtà.