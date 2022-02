Inter, retroscena Sanchez: “Inzaghi lo ha ritrovato, con Conte…”

Da Conte a Inzaghi, per Sanchez è cambiato davvero tutto. Ora è candidato a giocare con Napoli o Liverpool

Prima di questa stagione, il vero Alexis Sanchez si era visto solo in pochissime occasioni. Simone Inzaghi lo ha ritrovato e se lo gode, tanto che ora deve sciogliere il dubbio tra lui e Lautaro Martinez verso il Napoli e il Liverpool. Del cileno parla così oggi il Corriere della Sera: “Il vento è cambiato intorno a Sanchez, che ha deciso la Supercoppa con la Juventus a un passo dai rigori e contro la Roma, in Coppa Italia, ha segnato uno dei gol più belli della stagione. I numeri sono di tutto rispetto: 6 reti e 4 assist. Con Conte non c’era feeling, con Inzaghi lo ha invece trovato ed è uno dei meriti di Simone”, si legge.