CdS – Lega e Figc lavorano alla riapertura degli stadi: i club vogliono privilegiare…

Figc e Serie A lavorano alla riapertura degli stadi. “È l’ultimo tassello mancante per la ripartenza a pieno regime” è il commento de’ Il Corriere dello Sport.

Il nuovo DPCM, in vigore da oggi, vieta la partecipazione di spettatori alle manifestazioni sportive fino al 14 luglio: l’obiettivo della Figc è permettere a una parte di tifosi di andare allo stadio per le ultime 6/7 partite, da metà luglio in avanti. Dopo i grandi parchi giochi, oggi riapriranno cinema e teatri: un ritorno alla normalità a cui il calcio spera di partecipare.

Alle società toccherà fare una scelta: l’obiettivo di riempire dal 10 al 25% costringe i club a scegliere. Il numero degli abbonati va dal 78% dell’Atalanta ai 65% di Cagliari e Fiorentina: l’idea è quella di dare la priorità a corporate e hospitality, ovvero a sponsor e servizi vip come catering e parcheggi. “Di certo parte complicato che possano essere messi in vendita biglietti” prosegue il quotidiano.

Ancora nessun rimborso per quanto riguarda gli abbonamenti. Il motivo? L’apertura degli stadi per le ultime giornate e dunque l’emissione di un voucher solamente per un certo numero di partite.