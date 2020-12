Mercato, si riapre Icardi-Juve? “In passato contatti Wanda-Paratici. Sembra possibile per…”

Potrebbe essere già addio tra Mauro Icardi e il Paris Saint-Germain. L’argentino, dopo un inizio eccellente, si è perso per strada e non ha più riconquistato la titolarità nel club francese. E potrebbe riaprirsi, secondo Il Giorno, una vecchia pista per l’ex Inter: “Non è stato messo sul mercato, ma tra qualche guaio fisico e l’esplosione di Kean le quotazioni sono crollate. In passato i contatti tra Wanda Nara e Paratici sono stati costanti, Maurito è un giocatore tecnicamente molto gradito dal dirigente bianconero. Sembra un possibile affare più per l’estate che per gennaio, considerando che il Psg ha investito in giugno una cinquantina di milioni solo per il cartellino e che la Juventus deve dare un occhio al bilancio”.