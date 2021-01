Ricci: “Ibra ha fatto una finezza, se l’era preparata. Lukaku non doveva arrabbiarsi…”

Il giornalista corrispondente in Spagna per La Gazzetta dello Sport Filippi Ricci ha commentato a Tutti Convocati la vicenda Ibra-Lukaku:

“Ibra ha fatto una finezza, quella storia del vudù non è così famosa. Se l’era preparata e ha toccato il tasto giusto. La scelta poi gli si è ritorta contro. Anche donkey è un’altra finezza, si è avvicinato a una scottatura solenne, molto pericolosa. In Africa il vudù è pratica comune, ci sta nel calcio, ma diteglielo agli africani… Lukaku non si deve arrabbiare, doveva mettersi a ridere e rispondere scherzando”.