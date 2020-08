Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Filippo Ricci commenta la vittoria dell’Inter contro il Getafe. Questo il parere del giornalista della Gazzetta dello Sport: “L’Inter ieri non mi è piaciuta tanto, se il Getafe non sbaglia il rigore si apre un altro scenario. Deve fare molto meglio l’Inter se deve vincere l’Europa League. Do 6 all’Inter però per vincere la competizione ci vuole altro“.

(Tutti Convocati)