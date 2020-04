Ricci (Gds): “Il Barça vuole Lautaro, ma in questo momento non ha una lira. Il problema…”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci, ha commentato il caos scoppiato all’interno del Barcellona e dell’interesse dei blaugrana per Lautaro. “Siamo al rimpasto! Bartomeu è rimasto solo con 12 membri, sta cercando nuovi partner da inserire nella giunta, poi andrà avanti senza più opposizione. Lautaro al Barcellona? Lo vogliono, ma dovranno in qualche modo pagarlo. Anche Neymar lo volevano e non avevano soldi per prenderlo. In questo momento il Barcellona non ha una lira. Il problema degli stipendi è un problema enorme per il Barcellona, chi può permetterseli 18 milioni per Griezmann che non sta neanche facendo il fenomeno?“.

(Tutti Convocati)