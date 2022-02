Milan, la ricetta di Pioli: imitare l’Atalanta di Gasperini per fermare l’Inter

Il tecnico rossonero sta cercando la soluzione migliore in vista del derby di domani: c'è un modello che può funzionare

Fabio Alampi

La soluzione per battere l'Inter e riaprire il discorso scudetto potrebbe arrivare... da Bergamo. L'Atalanta di Gasperini, infatti, è riuscita a non perdere nel doppio confronto contro la formazione di Simone Inzaghi, e Stefano Pioli potrebbe prendere spunto per il suo Milan. Così scrive il Corriere dello Sport:

"Atalanta-Inter 0-0. Quella sera a Gasperini mancava mezza squadra, per questo è passato dal 3-5-2 al 4-2-3-1, lo stesso modulo del Milan, con lo stesso tipo di centrocampo. Dopo 39 partite finite con almeno un gol all’attivo, a Bergamo l’Inter è rimasta all’asciutto. Sul piano tattico, è stato un capolavoro di Gasperini. Per oltre mezz’ora, l’Atalanta ha attaccato l’Inter ben oltre la linea di metà campo, il suo recupero palla è stato immediato e il ritmo dirompente. Ma anche dopo, quando all’Atalanta, a differenza dell’Inter, sono mancate le risorse della panchina, la partita è rimasta in equilibrio perché la squadra di Gasperini non ha mai perso le distanze fra i suoi reparti e nemmeno fra i suoi giocatori e i diretti avversari. Se la definizione di “marcatura a uomo” fa pensare a un calcio vecchio (mah), possiamo chiamarle pure marcature dirette, ma resta innegabile che Koopmeiners, appiccicandosi a Brozovic, abbia impedito al croato di dare la qualità e i tempi di sempre alla manovra dell’Inter. Lo stesso ottimo risultato l’hanno ottenuto De Roon su Barella e Freuler su Calhanoglu.

Se davvero Pioli si farà ispirare da quella partita, vedremo il trequartista Kessie intorno alle caviglie di Brozovic, Tonali darà vita a un duello tecnico e atletico con Barella e Bennacer si sistemerà intorno al suo ex compagno Calhanoglu. [...] L’Atalanta è riuscita a fermare l’Inter sia all’andata che al ritorno (2-2 a San Siro, 0-0 a Bergamo), anche per questo è l’esempio ideale per Milan e Napoli che incontrerà la capolista subito dopo il derby".