TS – Ecco cosa si aspetta Conte dal mercato di gennaio. Politano-Llorente? Inter e Napoli…

“Un’idea nata nelle stanze del calciomercato che ha però raccolto per ora solo smentite da parte dei due club in causa. Ieri si è sparsa la voce di un possibile scambio di prestiti fra Inter e Napoli con Politano (comunque in partenza) in direzione San Paolo e Llorente verso San Siro. Operazione che però non ha trovato conferme nelle dirigenze di Inter e Napoli”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alla notizia del possibile scambio tra Inter e Napoli con Llorente e Politano pronti a scambiarsi le maglie. Dai club, almeno per il momento, sono arrivate smentite.

MERCATO – Tuttosport, poi, rimarca le richieste di Conte facendo anche i nomi: “Conte si aspetta un esterno sinistro (Marcos Alonso l’obiettivo, Darmian l’alternativa) e un centrocampista. L’Inter con l’Atalanta sta trattando Kulusevski (in prestito al Parma che non lo vuole liberare) e ieri a Radio Deejay il presidente Percassi non ha chiuso la porta. Messaggio chiaro: arrivate a 40 milioni e se ne potrebbe parlare. Valutazione di poco inferiore per De Paul dell’Udinese ieri in gol come Vidal: il cileno, tornato titolare nella Liga dopo sei panchine, al gol ha esultato con un gesto strano, interpretabile in un “io resto qui”. I messaggi inviati a Conte, però, raccontano una cosa diversa”.