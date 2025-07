CF – TAR respinge il ricorso sul vincolo di San Siro: Inter e Milan sorridono

In particolare, il ricorso era stato presentato da 82 persone e tre comitati contro il Comune di Milano, il Ministero della Cultura e il Ministero delle Infrastrutture (quest’ultimo non costituito in giudizio) nei confronti di Milan e Inter. L’obiettivo era l’annullamento di diversi atti pubblici, gli ultimi delle quali le delibere sul bando pubblico di acquisto dello stadio Meazza, l’accordo con le università Politecnico e Bocconi, e il parere della Soprintendenza sul vincolo per il secondo anello di San Siro, che fissava al 10 novembre 2025 la data in cui scatterà il vincolo stesso", riporta Calcio e Finanza.