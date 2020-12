Sampdoria, rientrato il caso Candreva: telefonata con Ferrero, convocato per il Crotone

In casa Sampdoria sembra essere definitivamente rientrato il caso Candreva: l’esterno blucerchiato, dopo essere stato escluso da Ranieri per motivi disciplinari, è rientrato nella lista dei convocati per la gara di oggi contro il Crotone. Il Secolo XIX spiega come si è risolta la questione: “Finale a sorpresa per il caso Candreva. E pure rapido. Talmente rapido, considerando la spaccatura determinata dalle premesse, che a questo punto forse è più corretto derubricare il caso a un meno grave e impattante pasticcio. Tale, forse, pure per quanto riguarda l’aspetto della sua gestione. L’esterno oggi sarà in panchina. E tra Crotone e Sassuolo si rivedrà anche in campo“.

“Le diplomazie hanno fatto il loro corso. Il suo agente Pastorello si è sentito sia con Ranieri (è anche il suo di agente…) sia con il ds Osti. Ma la mossa decisiva, che ha sbloccato la situazione, l’ha fatta lo stesso Candreva. Che ha telefonato direttamente al presidente Ferrero per scusarsi e spiegargli il suo punto di vista. Che tutto quello che ha fatto o ha detto, insomma quella “mancanza di sintonia” comportamentale fatta filtrare dalla società come motivo della frattura, aveva come unico fine il bene della squadra. Che a lui non piace perdere e che non riesce a starsene in silenzio quando ritiene che le cose siano migliorabili. E soprattutto, che la sua vita privata non c’entra assolutamente con quanto è successo e con i suoi comportamenti“.