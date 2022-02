Inter, Gosens verso il rientro. Niente Sassuolo, ecco la data per la prima convocazione

L'esterno dell'Inter arrivato a gennaio ha quasi recuperato dall'infortunio e dovrebbe essere in squadra per la sfida col Genoa

Secondo La Gazzetta dello Sport "Dalla Pinetina arrivano buone notizie su Robins Gosens: il mancino tedesco ha iniziato ad allenarsi parzialmente in gruppo in vista del debutto. Non sarà domani, mentre c’è odor di convocazione per la prossima, venerdì contro il Genoa".