Inter, nuovamente rinviato il rientro alla base di Radu? Il Torino si fa avanti, il punto

Il rientro alla base di Ionut Radu potrebbe nuovamente slittare: dopo le esperienze con le maglie di Avellino, Genoa e Parma, il portiere rumeno tornerà all’Inter a fine stagione, ma potrebbe essere solamente di passaggio. Secondo Tuttosport, sul giocatore è forte l’interesse del Torino: “La costante crescita del 22enne Radu ha impressionato Bava come la maggior parte dei suoi omologhi sparsi per le piazze di Serie A. L’estremo difensore romeno, che in stagione si è fatto in due tra Genoa e Parma, è per certo il profilo più complicato cui arrivare. Ma anche quello in grado di assicurare maggior affidabilità nella remota ipotesi in cui fosse chiamato a rilevare il ruolo di titolare, di fronte ad un’offerta estiva irrinunciabile tanto per Sirigu quanto per lo stesso club“.