Inter, Sanchez a breve in gruppo. Pinamonti e Vecino rientrano nel fine settimana

Doppia seduta oggi per l’Inter di Antonio Conte che è tornata ad allenarsi alla Pinetina dopo la pausa natalizia e in vista della ripresa. Prossimo impegno, per provare ad allungare la scia di successi in campionato e mettere pressione al Milan, è quello con il Crotone. L’allenatore nerazzurro – che ha parlato con i dirigenti del futuro nerazzurro – sta per recuperare i giocatori rimasti in infermeria.

Sanchez, Pinamonti e Vecino pure oggi si sono allenati ancora a parte. Ma l’attaccante cileno è vicino al rientro: è previsto che torni in gruppo domani o dopodomani. Atteso per il fine settimana il rientro in gruppo del giovane attaccante italiano e del centrocampista che manca da diversi mesi per infortunio.

(fonte: SS24)