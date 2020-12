Serie A, Fiorentina-Verona 1-1: che botte al Franchi, Vlahovic risponde a Veloso

Finisce in parità la prima partita della 13a giornata di Serie A tra Fiorentina ed Hellas Verona. Al Franchi a segnare il risultato sono due rigori discussi concessi dall’arbitro Fourneau.

Il primo, per i gialloblù, dopo poco più di un minuto di gioco. A trasformarlo Veloso. Qualche minuto più tardi, fallo su Vlahovic, che dal dischetto non fallisce e pareggia. In generale, una partita molto combattuta a centrocampo, tra falli e contrasti. Tanta tensione in campo. Con questo punto, la Fiorentina sale a 11 punti, l’Hellas invece a 20.