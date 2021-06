Barcellona, crisi profonda: assemblea soci approva rifinanziamento debito per 525mln

L'Assemblea dei soci del Barcellona ha approvato la proposta di rifinanziamento del debito per un importo di 525 milioni di euro

L'Assemblea dei soci del Barcellona ha approvato la proposta di rifinanziamento del debito per un importo di 525 milioni di euro. Il club catalano - si legge in una nota sul sito - prevede di sottoscrivere questa operazione il prossimo agosto con uno o più operatori del mercato finanziario stabile, attraverso la società Goldman Sachs, al fine di coprire le esigenze finanziarie dell'entità. Il vicepresidente economico del Club, Eduard Romeu, ha spiegato che il debito rettificato provvisorio dell'istituto è salito a 1.044 milioni di euro, che probabilmente sarà anche più alto, e ha sottolineato che "con il Covid non tutto va bene, ma le cose andavano già male prima".

Romeu ha sottolineato che questa operazione consentirà il rimborso del prestito ponte di 80 milioni di euro anticipato questo giugno da Goldman Sachs a copertura delle obbligazioni di tesoreria per un periodo di 90 giorni, di rinegoziare le Senior Notes sottoscritte per un importo di 200 milioni di euro con un costo del finanziamento molto più elevato e di disporre della liquidità necessaria nei prossimi 24 mesi per poter attuare il Piano Strategico senza problemi di liquidità.

Il Barcellona propone un'operazione per un periodo massimo di 15 anni, con l'obiettivo di ottenere un interesse del 3%. Per raggiungere questo obiettivo, l'agenzia di rating Fitch dovrà attribuire al debito del club il rating di "investment grade". Rispondendo alle domande dei soci, il presidente Joan Laporta ha sottolineato che "il prestito è necessario per dare aria al club e non per toccare le tasche dei soci". La proposta di rifinanziamento è stata approvata a larga maggioranza, con 588 voti favorevoli (89%), 28 contrari (4%) e 43 bianchi (7%).