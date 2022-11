GdS – Fallo Mané, probabilmente c’era il rigore per l’Inter. Ma decisione non facile

"L’episodio chiave, e molto complicato, dopo soli 10 minuti, con la partita ancora sullo 0-0. Il tiro di Barella dal limite è molto potente e viene respinto con il braccio da Mané in area di rigore. L’attaccante del Bayern muove le mani a protezione del viso ma in maniera innaturale, verso l’alto. Decisione per niente facile e soggettiva, tanto è vero che Kruzliak, richiamato dal Var Higler, resta davanti al monitor almeno tre minuti. Probabilmente era rigore, ma alla fine l’arbitro concede solo il calcio d’angolo ai nerazzurri. Per il resto, regolare l’uscita di Onana su Choupo-Moting che accentua la caduta alla fine del primo tempo. A inizio ripresa annullato giustamente il gol di Acerbi, partito in netto fuorigioco sulla punizione di Asllani. Annullata correttamente anche la rete in rovesciata di Choupo-Moting: offside chiaro".