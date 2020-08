Moviola di Inter-Getafe, GdS: “Ci sta il rigore di Godin. Ma l’arbitraggio di Taylor…”

La Gazzetta dello Sport analizza l’unico caso da moviola su Inter-Getafe, ossia il calcio di rigore concesso agli spagnoli per un tocco di braccio di Godin in area nerazzurra:

“Al 72’ il Var Attwell chiama: c’è un tocco di Godin, dopo un po’ di tentennamenti Taylor va al monitor. Il braccio sul cross di Jason è largo, il rigore ci sta”.

ARBITRAGGIO BRITISH – “Benvenuti all’estero: l’accoglienza dell’arbitro inglese Taylor è silenziosa, come i falletti che non fischia. Al 41’ la sbracciata di Timor su Barella è quasi da giallo, il check del Var non indica un fallo da rosso, ma decidere di non dare né l’uno né l’altro non convince. Al 46’ il tocco di Lukaku è invece del tutto sproporzionato alla reazione di Timor, Taylor chiede lumi all’auricolare ma stavolta davvero non c’è niente e si va negli spogliatoi senza conseguenze. Al 52’ invece Mata va giù con un’interpretazione da Oscar appena sente il tocco di Bastoni, stavolta però l’arbitro ci casca e fischia fallo. Al 90’ spunta il primo giallo: sacrosanto a Damian Suarez duro su Bastoni”.