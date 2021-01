GdS, la moviola – Inter, manca un rigore: intervento di Ibanez su Lautaro, errore doppio

Termina 2-2 la sfida dell’Olimpico tra Roma e Inter. Gara aperta fino all’ultimo, con i giallorossi che trovano il pareggio nei minuti finali. Secondo la moviola proposta da La Gazzetta dello Sport, un episodio avvenuto nel secondo tempo lascia parecchi dubbi:

“Non convince affatto, in una partita aperta fino al triplice fischio, la lettura dell’entrata di Ibanez al 52′ su Lautaro che calcia davanti a Pau Lopez ma viene subito travolto dall’avversario e qui il mancato intervento del Var Mazzoleni, che effettua il check non ravvisando nulla di irregolare, sembra un errore”.

Voto 5 per l’arbitro Di Bello: “L’episodio Ibanez-Lautaro non convince e diventa un potenziale spartiacque in un match che rimane aperto fino in fondo. Sembra un errore da dividere a metà con il Var, peccato perché nonostante le difficoltà l’arbitro sembra tenere in mano la sfida“.