Rigori procurati e salvataggi sulla linea: Dumfries appare sempre al momento giusto

Negli ultimi due mesi l'esterno olandese è stato spesso protagonista in positivo nei momenti cruciali

Fin qui la stagione di Denzel Dumfries è stata come quella dell'Inter: altalenante. Le scorie del Mondiale hanno inciso sulle prestazioni dell'olandese che comunque è stato spesso decisivo in positivo. Il salvataggio sulla linea in Porto-Inter o il rigore procurato contro il Benfica. Come sottolinea il Corriere dello Sport, gli ultimi due mesi sono stati punteggiati da un Dumfries cruciale. "Dumfries di recente ha lasciato concrete tracce di sé. Senza quel salvataggio sulla linea contro il Porto, Inzaghi avrebbe dovuto attraversare il brivido dei supplementari negli ottavi di Champions League".

"Prima di giocare l'andata coi portoghesi, invece, ecco l'intervento risolutivo sulla riga dell'area piccola (sul tiro di Success) per conservare il risultato in Inter-Udinese. Due sere fa a Lisbona, invece, Dumfries ha fatto muro sempre sulla linea appena dopo il vantaggio conquistato da Barella. Una sequenza felice da trovare anche nei rigori procurati: quelli contro la stessa Udinese a San Siro e col Benfica martedì, ma vanno aggiunte anche le trasferte di La Spezia e quella dell'Allianz Stadium in Coppa Italia. Se l'Inter è ancora in piena corsa per un posto in finale, lo deve a quel guizzo dell'olandese".

"Il modo per bilanciare efficacia ed errori banali, insomma, Dumfries l'ha trovato. La costante ricerca di continuità è la chiave di volta, per Dumfries. Non solo nelle prestazioni ma in generale sull'impiego in campo. Nello scorso campionato l'olandese si era sbloccato in autunno per l'infortunio di Darmian, adesso è lo stop di Skriniar (con lo stesso Darmian arretrato in difesa) a spalancare la strada all'esterno, che contro il Monza potrebbe giocare la sua quarta partita consecutiva da titolare in campionato".

