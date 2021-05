Rimborsi, tre arbitri di Serie A sospesi in attesa dell’indagine della Procura Figc

Sono tre arbitri della Can di Serie A e quattro assistenti ad essere fermati in attesa dell'indagine della Procura Figc

La Procura federale della Figc - apprende l'ANSA - è al lavoro per accertare presunte alterazioni sui rimborsi spese nel settore arbitrale.

Sono tre gli arbitri della Can di serie A sospesi in attesa dell'indagine delle Procura Figc su presunte alterazioni nei rimborsi spese. Lo apprende l'ANSA. Sono stati fermati per il momento anche quattro assistenti.