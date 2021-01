Rinaudo: “L’Inter aveva più fame, la Juve non aveva la ferocia per metterla in difficoltà”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Leandro Rinaudo, ex calciatore, ha parlato così della sconfitta della Juventus di domenica contro l’Inter: “Sicuramente non è stato un bel risultato per i bianconeri. Io credo che la Juve quest’anno abbia cambiato modo di programmare, di porsi degli obiettivi. Quest’anno io credo che si sia un pochino ridimensionata, la Juve non è più quella di due anni fa. I cicli finiscono come ha detto Chiellini. In tutto questo l’inter si è rinforzata, il Napoli gioca molto bene e quindi è tutto più difficile per i bianconeri. Con l’Inter ho visto una Juve che non aveva quella ferocia calcistica che potesse mettere in difficoltà l’Inter. L’Inter arrivava prima su ogni pallone, aveva più fame e aveva l’atteggiamento giusto che è quello che fa la differenza”.