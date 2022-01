Ceccarini: “Rinnovi Brozovic e dirigenza, manca solo l’annuncio. Inzaghi…”

L'arrivo a Milano del presidente Zhang ha dato un'accelerata alle trattative riguardanti numerosi contratti

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, in particolare sul tema rinnovi: "L'Inter viaggia spedita nel futuro. L'arrivo del presidente Zhang ha portato ottime notizie. In questi giorni sono stati sistemati gli ultimi dettagli per i rinnovi di Marotta, Ausilio e Baccin, adesso si attende solo l'annuncio ufficiale. E lo stesso vale per Brozovic. Il centrocampista croato ha deciso di rimanere all'Inter ed entro questo mese anche lui firmerà un quadriennale da più di 6 milioni di euro stagione. Non è finita qui perché poi l'Inter inizierà a parlare anche con Simone Inzaghi per allungare il contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023. La società è molto contenta del suo lavoro e si muoverà con decisione anche su questo fronte".