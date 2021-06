Rinnovo Agoumé, serve solo l’ok di Zhang. L’Inter lo ritiene un diamante grezzo

Il classe 2002 resterà con ogni probabilità in rosa il prossimo anno e resterà a disposizione come vice-Brozovic

L'Inter punterà su Lucien Agoumé. Dopo un anno di prestito allo Spezia, infatti, ora il classe 2002 è maturato a sufficienza per poter dire la sua nella rosa nerazzurra. Spiega infatti il Corriere dello Sport: "Il 2002 nato a Yaoundé (ha cittadinanza camerunese) non sarà ceduto e a breve il club di viale della Liberazione allungherà il contratto in scadenza nel 2022. In realtà l'accordo per il prolungamento è totale da tempo, ma il documento non è mai stato depositato a causa del blocco dei rinnovi imposto dalla proprietà. Agoumé, però, è controllato dall'Inter e per depositare la nuova intesa, di altri tre anni, serve solo l'ok di Zhang.