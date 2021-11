Rinnovo Brozovic, ecco quando si entrerà nel vivo. Inter fiduciosa, ma c’è distanza

Il centrocampista croato, grande protagonista del successo di ieri sera sullo Sheriff, è in scadenza di contratto

Ancora una volta protagonista, ancora una volta fondamentale: Marcelo Brozovic è stato per distacco il migliore in campo ieri sera contro lo Sheriff, partita nella quale ha segnato il gol che ha sbloccato il punteggio. I tifosi dell'Inter premono affinchè si trovi presto un accordo per il rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2022, ma al momento non c'è alcuna intesa. Tuttosport fa il punto della situazione: "La negoziazione per la permanenza del calciatore croato dovrebbe entrare davvero nel vivo durante la sosta delle nazionali. Permane fiducia nell'ambiente, ma la distanza tra quanto desiderato e quanto potrebbe essere proposto, c'è".