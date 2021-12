Inter-Dimarco, rinnovo il giusto premio: le vere cifre del nuovo accordo fino al 2026

È di ieri l'ufficialità del rinnovo di contratto di Federico Dimarco in casa Inter: ecco le vere cifre del nuovo accordo

È di ieri l'ufficialità del rinnovo di contratto di Federico Dimarco in casa Inter. Accordo fino al 2026, con importante adeguamento dell’ingaggio dopo la prima parte di stagione in nerazzurro per l’ex Verona. Ecco le vere cifre, svelate oggi dal Corriere dello Sport: “Per l'esterno mancino, cresciuto nel vivaio nerazzurro, si tratta del giusto premio dopo un inizio di stagione super, nel quale tra l'altro, ha conquistato anche la convocazione in Nazionale da parte del ct Mancini. Dimarco, che Inzaghi ha utilizzato sia come quinto di sinistra, sia nella difesa a tre, è passato da un ingaggio di 600.000 euro a 1,6 milioni più bonus, cifra che crescerà (di poco) nel corso delle stagioni”, si legge.