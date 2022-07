Ex Inter, UFFICIALE: rinnovo fino al 2024 con la Feralpi Salò per Vecchi

L'ex tecnico della Primavera nerazzurra ha prolungato per altre due stagioni il suo contratto con il club gardense

Artefice di un brillante campionato nell’ultima stagione a Salò, l'allenatore verdeblù ha all'attivo 370 panchine tra Pro e campionato Primavera e 46 con i Leoni del Garda con 24 vittorie, 10 pareggi e 12 sconfitte, per una media punti in Serie C di 2,65 a partita.