Lautaro rinnova con l’Inter, doppio applauso di Hakimi sui social: “Grande”

Tutta la soddisfazione di Lautaro Martinez per il rinnovo con l’Inter, ma non solo. A congratularsi con l’attaccante nerazzurro è stato anche Achraf Hakimi, ex esterno dell’Inter passato in estate al PSG. “Grande”, con due applausi, ha scritto il marocchino sotto al post pubblicato su Instagram da Lautaro Martinez. I due sono grandi amici e il procuratore dei giocatori è lo stesso, Alejandro Camano.