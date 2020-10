La Lega ha scelto, dopo i 15 casi di positività in casa del Genoa, di rinviare la partita tra i rossoblù e il Torino in programma sabato alle ore 18. Questa decisione però non varrà in futuro. Secondo Sky Sport da adesso in avanti in Serie A si applicherà la normativa Uefa: si gioca con almeno 13 calciatori sani (12+1 portiere). I club con almeno 10 positivi al Covid nell’arco di una settimana, una sola volta all’anno potranno chiedere di non giocare.

(Sky Sport)