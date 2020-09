Ansa – Inter, negativi i tamponi dei giocatori rientrati dai prestiti e di Hakimi

Una parte di giocatori nerazzurri è già rientrata ad Appiano Gentile. Come anticipato lunedì sono rientrati alla base i giocatori in prestito ed è arrivato anche Achraf Hakimi. Ieri giornata di tamponi, oggi il via libera al lavoro personalizzato. Ecco il punto dell’Ansa: “Tutti negativi i tamponi ai quali sono stati sottoposti ieri i giocatori dell’Inter, Hakimi, Nainggolan, Dalbert, Radu, Vecino, Vagiannidis, che oggi ad Appiano potranno svolgere gli allenamenti individuali. Il 7 settembre l’intera squadra inizierà il raduno agli ordini dell’allenatore Antonio Conte”.

(Ansa)