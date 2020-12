GdS – Inter, martedì la ripresa: doppio giro di tamponi. Da verificare le condizioni di Sanchez e…

Appuntamento fissato per martedì. L’Inter tornerà a lavorare ad Appiano Gentile il 29 in vista della sfida contro il Crotone, il programma domenica 3. L’allenatore dei nerazzurri Antonio Conte ha concesso cinque giorni liberi ai suoi dopo la vittoria di Verona.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, al rientro, tutti i giocatori saranno sottoposti a un doppio giro di tamponi. E coloro che hanno passato la vacanze all’estero potranno riprendere subito l’attività senza sottoporsi alla quarantena, come da protocollo applicato al calcio.

Da verificare le condizioni di tre calciatori: Sanchez, che aveva saltato le ultime partite del 2020 per un problema muscolare all’adduttore, e Pinamonti, reduce da un guaio alla caviglia, oltre a Vecino, infortunato di lungo corso e che non ha ancora mai svolto un allenamento in gruppo.