Inter-Crotone, Rispoli verso il recupero. Stroppa perde un titolare: domani esami strumentali

Mercoledì di doppio lavoro al centro sportivo per gli squali che preparano il primo match del 2021 in programma domenica 3 gennaio in casa dell’Inter. Attivazione, tecnica, possesso e tattica nel programma mattutino; torelli, lavoro tattico e forza in palestra nel menu pomeridiano.

Cigarini, ieri con il gruppo, non ha preso parte alle sedute odierne a causa di un dolore al gemello della gamba sinistra e nelle prossime ore sarà sottoposto ad esami strumentali per valutare le sue condizioni. Rispoli, nella seconda sessione della giornata, ha iniziato l’inserimento graduale con i compagni e il suo stato fisico sarà monitorato giorno dopo giorno.

Domani è in programma un allenamento mattutino, sempre al centro sportivo.