Inter, risposta al messaggio di Young: “Sarai sempre parte della famiglia”

Bellissimo messaggio da parte di Ashley Young via social per salutare tutto l'ambiente Inter dopo il suo anno e mezzo in nerazzurro. Non si è fatta però attendere la risposta della società, che ha ripostato le parole dell'inglese, scrivendo: "Sarai sempre parte della famiglia".