Inter, Inzaghi ha ottenuto ottime risposte dai suoi soldati migliori: ko indolore verso la Juve

"È mancato lo scatto in avanti, quello che avrebbe fatto sognare pensando agli ottavi di febbraio, ma per il prossimo match il tecnico ha avuto comunque risposte sufficienti da alcuni dei suoi soldati migliori, da Barella a Dzeko fino al portiere. Domenica si gioca in un altro stadio sponsorizzato da Allianz e lì in ballo ci sarà molto molto di più: dalla sfida con la Juve passa la risalita in campionato e non può essere questa sconfitta indolore in Germania a minare la speranza".