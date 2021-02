EDICOLA TS – Dalla stella alle stalle: tutta la verità sulla furiosa rissa Agnelli-Conte

La prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 11 febbraio 2021 dedica la copertina allo scontro Agnelli-Conte

"Tutta la verità sulla furiosa rissa Agnelli-Conte: dai 100 euro al ristorante al veto di Elkann al ritorno di Antonio. E sul web i tifosi raccolgono firme per togliere la sua stella dallo Stadium", si legge sulla prima pagina. In taglio alto, poi, spazio alla seconda semifinale di Coppa Italia: "Juve, c'è la Dea. Zapata e uno splendido Pessina firmano il successi, Atalanta in finale come nel 2019".