Ristovski: “Pandev come Ibra. Era pronto a dare via tutti i trofei per…”

Il connazionale e compagno di squadra nella Macedonia del Nord, Ristovski, ha parlato a Calciomercato.com di Goran Pandev

"Goran è come Ibrahimovic al Milan, basta osservarlo in allenamento per imparare da lui. Qui lo amano tutti, è l'idolo indiscusso. Ci teneva molto ad andare all'Europeo, mi aveva detto che era pronto a dare via tutti i trofei conquistati in carriera in cambio della qualificazione".

"Speciale, per me è come un padre. Quando ho vissuto il periodo più brutto in Italia, nel quale non sapevo dove andare, ho chiamato lui e Goran mi ha aiutato subito. Io avevo 19 anni e giocavo nel Crotone, guadagnavo poco e non ero felice: mi ha fatto ripartire da zero. Ma Pandev è sempre buono con tutti, non solo con me".