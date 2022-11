Serie A, pari Roma col Sassuolo, l’Atalanta cade a Lecce. E l’Inter può raggiungerla

Dal pomeriggio di questa giornata infrasettimanale di Serie A emergono dei risultati a sorpresa, che possono favorire il rientro di Inter e Juventus. La Roma, infatti, non va oltre l'1-1 sul campo del Sassuolo: la partita sembra indirizzata verso i giallorossi, che vanno in vantaggio con Abraham all'80'. Ma cinque minuti più tardi è Pinamonti che mette tutto in parità.

Cade inaspettatamente invece l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che, profondamente rimaneggiata nella formazione, perde 2-1 a Lecce. Giallorossi in vantaggio con il primo gol in Serie A di Baschirotto e subito dopo c'è il raddoppio di Di Francesco. Prima dell'intervallo, un gol di Zapata rimette in gioco la Dea, che però non riesce più a sfondare. E l'Inter, in caso di vittoria questa sera contro il Bologna, può raggiungere i bergamaschi in classifica a 27 punti.