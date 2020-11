Serie A, colpo Juric al Gewiss Stadium: 2-0 Verona all’Atalanta. A segno Veloso e Zaccagni

Continua il momento no dell’Atalanta in campionato. I bergamaschi, dopo i pareggi contro Inter e Spezia, cadono in casa con un eccellente Verona, che porta a casa un meritatissimo 2-0. Apre le danze Miguel Veloso su calcio di rigore assegnato per fallo di Toloi su Zaccagni. Ed è proprio di quest’ultimo il gol del 2-0 che ha chiuso la partita nel finale: destro a giro sul secondo palo e tre punti per i veneti, che superano proprio la Dea in classifica e agguantano il sesto posto.