Serie A, ritirata la proposta su orari spezzatino: stop all’ipotesi dei 10 slot

E' stata ritirata la proposta sugli orari spezzatino per il campionato di Serie A: non ci saranno, dunque, 10 slot per 10 gare di A

Marco Macca

Durante l'assemblea dei club odierna, infatti, preso atto dell'impossibilità di evitare contenziosi proseguendo con il piano di spalmare le 10 partite di Serie A di ogni giornata in altrettanti orari diversi a partire dalla prossima stagione, la scelta è stata quella di ritirare la proposta.