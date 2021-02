Derby, Inter: ritiro alla Pinetina. A Milanello i tifosi: i rossoneri si radunano in serata

Le due squadre hanno optato per ritiri diversi: i nerazzurri resteranno tutto il giorno fino a domani al Centro Sportivo Suning

Si sta concludendo l'allenamento di rifinitura in vista del derby contro il Milan. Dopo l'allenamento i giocatori resteranno in ritiro alla Pinetina fino al trasferimento al Meazza per la gara delle 15. Resta favorito Eriksen da titolare, la stessa formazione che ha battuto la Lazio scenderà in campo contro i rossoneri.