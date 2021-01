Dal Pino: “Penso che i cittadini vaccinati debbano tornare allo stadio. Dal Governo…”

A “Sabato Sport” su Rai Radio 1, Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A, ha auspicato un ritorno a breve dei tifosi negli stadi italiani. Una soluzione per il numero uno della Lega, è il ritorno dei cittadini che hanno già ricevuto il vaccino contro il Covid. Ecco le sue dichiarazioni:

VACCINATI ALLO STADIO – “Penso che si debba far andare allo stadio i cittadini vaccinati. La riapertura degli stadi dipende dal Governo. Io lamento ancora il fatto che la Serie A abbia presentato già alcuni mesi fa al Governo un lavoro di 300 pagine per poter portare allo stadio in totale sicurezza il pubblico, circa il 20-30 per cento della capienza degli impianti, e non abbia mai avuto neanche una chiamata, un’interlocuzione diretta dal Governo”.

NESSUNA RISPOSTA – “Credo che nessun settore abbia fatto un lavoro così dettagliato a livello di sicurezza per garantire che gli eventi possano avvenire senza rischi, ma non abbiamo mai ricevuto neanche un commento su questo, come su altre cose. Non possiamo fare altro che adeguarci e aspettare il momento giusto nel rispetto delle normative sanitarie a protezione del nostro pubblico”.

VACCINAZIONI ATLETI – “Dipenderà dalle decisioni del Governo: non entro nel merito della discussione”.

(Fonte: Rai Radio 1)